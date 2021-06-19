Ukrayna: Kuleba ile Çavuşoğlu, iki ülkenin Karadeniz'deki filolarının güçlendirilmesini görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldiği belirtilerek, "Bakanlar ayrıca Ukrayna ve Türkiye donanmaları arasındaki iş birliğini güçlendirme olasılığını görüştü. Güçlendirilmiş iş birliği, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne NATO standartlarını uygulamasına, savunma yeteneğini ve NATO üyesi ülkeleri ile uyumluluğu ve genel olarak Karadeniz’de güvenlik için ülkeler arasındaki iş birliğini yükseltmesine yardımcı olacak" denildi.

Açıklamada, iki bakanın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki 10. Üst Düzey Stratejik Konsey Toplantısı’na ve iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının dörtlü toplantısına hazırlık çalışmalarını görüştüğü aktarıldı.

Öte yandan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Ukraynalı mevkidaşının, 'Ukrayna-Türkiye stratejik ilişkilerinin tüm kompleksini' değerlendirme amacıyla önümüzdeki sonbaharda Kiev'i ziyaret etme davetini kabul ettiği belirtildi.

Glad to meet my colleague and friend @MevlutCavusoglu in his hometown Antalya. We agree that the Ukraine-Turkey strategic partnership is at its best today & will continue working together to further strengthen it. I commend the excellent organization of #AntalyaDiplomacyForum🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/mtRtdFUqjl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 19, 2021

'Ukrayna ve Türkiye, Karadeniz'de istikrar sağlayan iki güç'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba’nın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 'Enerji: Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?' oturumuna katıldığını bildirdi.

Ukraynalı diplomat, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından kaynaklanan 'tehditlerden' bahsetti ve Ukrayna'nın 'her zaman doğalgaz için güvenilir bir transit ülkesi olduğunu ve olmaya devam ettiğini' kaydetti.

Kuleba, "Halihazırda Karadeniz, Rusya’nın Kırım’ı geçici işgali sonucu olarak tehditlerle dolu. Ama Ukrayna ve Türkiye, neredeyse tüm alanlarda coğrafi olarak en istikrar sağlayıcı güçler. Aramızda, neredeyse tüm alanlarda çok güzel işbirliği var. Enerji, bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Stratejik enerji istikrarı ve çeşitlendirmesinin önemli unsurlarından birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP’ın olduğunu söyleyen Kuleba, "Türkiye’nin, Karadeniz’i Akdeniz’e birleştirecek yeni kanal inşa etmesini bekliyoruz. Bu kanal, LNG gazının Karadeniz ülkelerine sevkiyatı için yeni imkanlar oluşturacak" dedi.