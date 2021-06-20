Tuba Erkol'u 46 kez bıçaklayan katile 'öldürürken zevk almadı' indirimi

Konya'da Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'a haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulayan mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Karara göre sanık, eşini öldürürken zevk almadı. Bu 'nedenle canavarca hisle öldürme' suçunun oluşmadığına kanaat getirildi.

Konya'da yaşayan Tuba Erkol, tam 46 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 22 Ağustos 2019'da Karatay ilçesinde belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan 42 yaşındaki Bekir Erkol, 37 yaşındaki eşi Tuba Erkol'u çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

'Somut delil yok'

Tuba Erkol'un avukatları ve ailesi davanın başından itibaren olayın canavarca hisle gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında olayın canavarca hisle gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığını belirtti.

Kadın üyeden karşı oy

Kararda, Bekir Erkol'un canavarca hisle sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayda sanığı haz ve zevk duyduğunu gösterir somut bir delilin olmadığı, o anda şuurunu kaybettiği ifade edildi. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın üyesi, sanığa haksız tahrik indirimi verilmemesi gerektiğini belirterek karşı oy kullandı.

Cezası 18 yıl 4 aya indirilmişti

Bekir Erkol, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanmıştı. Geçtiğimiz ay son kez hâkim karşısına çıkan Bekir Erkol, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirilmişti.