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    TBMM raporu: Her 3 kişiden 1'i obez

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    Sputnik Türkiye
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    TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu raporuna göre, her 3 kişiden 1’i obez. İstanbul'da obezite oranı ise yüzde 30.7. Rapora göre kadınlarda obezite oranı daha yüksek.

    TBMM'de 'Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Alınacak Önlemler' konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu obezite tehlikesine bir kez daha dikkat çekerek, konunun halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı.

    Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, raporda şu görüşler yer aldı:

    • Obez ve fazla kilolularda, hipertansiyon, şeker, kardiyovasküler hastalıklar, uyku apnesi, astım, depresyon ve diğer psikolojik bozukluklar ile kanser hastalıkları da tetiklenmektedir. Obezitenin doğudan batıya gidildikçe arttığı görülmüştür. Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37.5 ile Batı Karadeniz, yüzde 36.9 ile Orta Anadolu; en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 24.2 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 24.5 ile Orta Anadolu'dur. İstanbul'da obezite oranı ise yüzde 30.7'dir. Nüfusun yüzde 34'ü aşırı kiloludur. Bu oran erkeklerde yüzde 39.9, kadınlarda ise yüzde 27.6.
    • Obezite yüksek kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi ile doğmaktadır. Obezite hastaları temel ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen gereksinimlerinin çok ötesinde aşırı yemek tüketimine ve yanlış beslenmeye devam ederler. İnsanlık giderek daha az hareket etmekte ve giderek daha fazla kalori içeren besinler tüketmektedir. Akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, asansörler, arabalar, uzaktan kumandalar gibi yaşamımıza girmiş ve hareket süremiz kısalmıştır. Hayatı kolaylaştıran bu faktörler fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmuştur.
    • Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite verilerine göre, Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obezdir. OECD ülkelerinde, obezite kaynaklı hastalıkların tedavisi, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8.4'ünü oluşturmaktadır.

    Kadınlarda obezite oranı erkeklerden daha fazla

    • Rapora göre, fiziksel aktivite azlığı, yüksek doğum sayısı, emzirme dönem ve doğumlar arası sürenin kısa olması, psikolojik sorunlar, düşük gelir ve düşük eğitim düzeylerinin obezite üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu düşündürmektedir. Kadınlarımızda obezite oranı yüzde 39.1, erkeklerde yüzde 24.5'dir.
    • Obezite (aşırı şişmanlık), vücutta sağlığı bozacak şekilde aşırı miktarda yağ birikmesidir. Yağ oranının yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 25'in, kadınlarda ise yüzde 30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturur. Fazla kilo ile aşırı şişmanlık farklı görüşlerdir.

    Fast food ve ekmek tüketimi durumu iyice kötüleştiriyor

    • Fast-food olarak tanımlanan sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, aşırı yağlı ve enerji yoğunudur. Ayaküstü hızlı yenen gıdaları tercih etmek, hazır gıdalara her an ulaşabilmek bu durumu iyice kötüleştirmektedir. Öğün sayısı ve ekmek tüketiminin artması, porsiyonların büyük olması diğer faktörlerdendir."
    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlıklı beslenme, araştırma komisyonu, TBMM, Obezite, obez, Türkiye
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