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    Polis

    Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer: İntiharların sebebi mobbing ve yılgınlık

    © AFP 2021 / OZAN KÖSE
    Türkiye
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    Son dönemde oldukça artan polis intiharlarına ilişkin konuşan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer “Eskiden de intiharlar vardı, teknoloji sayesinde saklanamıyor. Polisler üzerinde mobbing ve baskı var” dedi.

    Polis intiharları son dönemde oldukça arttı. Sadece son bir ayda 15 polis kendi yaşamına son verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada intiharlarda bir artışın olmadığını söyledi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Bakan ise Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polisin arkasında intihar notu bırakarak kaybolduğunu aktardı. 

    Bu konu üzerine BirGün’den Mustafa Kömüş’e konuşan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer intiharların eskiden de olduğunu fakat teknolojinin artmasıyla artık saklanamadığını söyledi.

    Mobbingin emniyet içinde yaygın olduğuna dikkat çeken Sezer, Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini ifade ederek “İntiharların duyulmasını teknolojinin ilerlemesine bağlıyorum” dedi.

    ‘Bu vakalar hep vardı, sadece duyulmuyordu’

    Sezer “Daha önceki yıllarda da bu civarda meslektaşımız intihar ediyordu. Ancak duyulmuyordu. Son yıllarda teknolojinin artmasıyla ülkenin herhangi bir yerinde biri canına kastedince anında öğreniyor ve duyuruyoruz. Bu nedenle de vakalar artmış görünüyor hâlbuki bu vakalar hep vardı. Ancak duyulmuyordu. Ekonomik sorunlar her dönem var. Ekonomik sıkıntısı olduğunu tespit ettiklerimizin önlemlerini almamız lazım. Ailevi sorunları vardı diyorsun. Kendi polisinin ailevi sorunlarını çözmede çaba harcamadın hukuki yollara başvurmadın. Neden çözüm sunulmuyor. Madem sorunları biliyordun neden bir gün öncesi çözmedin” diye konuştu.

    ‘Bardağı yoğun mesai, adaletsiz çalışma ortamı, baskı ve mobbing dolduruyor’

    İntiharın bir sonuç olduğunu dile getiren Sezer “Dolan bardağın son damlasıdır. Bu bardağı ne doldurdu diye bakmanız lazım. Bu bardağı yoğun mesai, adaletsiz çalışma ortamı, baskı ve mobbing dolduruyor. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyoruz. Bir günde üç kişi intihar edebiliyor. Bunların tamamına psikolojik sorun dersen bu teşkilatın tamamen değiştirilmesi lazım. Psikolojik sorun dersen akla mantığa uygun değil. Bunun başka bir sebebi var. Bu da demek ki yılgınlık mobbing gibi şeyler oluyor. Biz bunları biliyoruz. Düşünüyorsun ve diyorsun ki; ne olmuş olabilir? Bir insan birlikte çalıştığı insana bu kadar tepkili. ‘Ne olmuş’u biz biliyoruz. Bunu söyleyince de iftiracı yalancı oluyoruz. Teşkilatın birliğini bozmak isteyenler oluyoruz” dedi.

    Dört arkadaşını intihar nedeniyle kaybettiğini ifade eden Sezer EGM’nin intiharlar artmadı açıklamasını ise şöyle değerlendirdi: 

    “EGM yalanlamakla yetinen bir bürokrasi. İntihar sayıları artıyor dese şunla karşılaşacaktı: Artıyorsa neden önlem almadın? EGM siyasetin içinde olduğu için sorunlardan bahsetmesini bekleyemezsiniz. Bağımsız kuruluş olmadığı için EGM böyle. Bu teşkilat siyasetin içinde. Kanunlarla, hukukla yönetilen bir teşkilata ihtiyacımız var. Umarım teşkilata adalet gelir.”

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    Emniyet-Sen, Faruk Sezer, Baskı, Mobbing, Murat Bakan, intihar notu, intiharr, Polis, Türkiye
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