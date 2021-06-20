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    Soylu: Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahları biliyoruz

    © AA / Volkan Kaşik
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106201044775828-soylu-turkiyeyi-karistirmak-icin-kurulan-tezgahlari-biliyoruz/

    Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek isteyenlerin olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Polis Akademisi Malatya POMEM 26. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Hafta içerisinde 97 kaymakamın yeni atamasını yaptıklarını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

    "Konuşmalarımın başında rakam vermek adetim değildir ama bugün sözlerime, bu sayıyı vererek başlamak istiyorum. 105 bin 128. Bu, 11 Ekim 2019'da ilana çıktığımızda '7 bin polis alacağız' dediğimizde 'Ben de varım' diyen, ön başvuru yapıp bu şerefli üniformayı giymeye talip olan vatan evlatlarının sayıdır. Bu 105 bin 128 sayısı, bu milletin bu teşkilata, sevgisini, iştiyakını, itibarını anlatan sayıdır. Televizyonda bir şehit haberi gördüğünde tırsan değil hırslanan 'Bir dalımız kesilirse bin filiz veririz' diyen bu aziz milletin, 'Bu bayrağa feda olsun' diyen, devletin emrine vermeye hazır olduğu evlatlarının sayısıdır. Biz bu evlatların içinden 7 binini alabildik, buradaki arkadaşlarımızla birlikte tüm Türkiye'de 24 POMEM'de sınavı geçen 6 bin 760 evladımız bugün mezun oluyor. Geride kalan o 98 bin 368 evladımıza; belki yaşı tutmadığı için belki başka bir sebepten başvuramayan ama gönlü, aklı bizimle olan yüzbinlerce evladımıza, onların aslan yürekli ailelerine sesleniyorum, desteğinizi aldık, mesajınızı aldık, hepiniz bizim gözbebeğimizsiniz, hepiniz bizim gücümüz ve moralimizsiniz, sizlere minnettar ve müteşekkiriz. Allah hepinizden gani gani razı olsun."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.
    © İHA / ERDİNÇ TÜRKCAN - YUNUS EMRE KARTAL
    İçişleri Bakanı Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir
    Türkiye'nin iyiye doğru gittiğini belirten Soylu, "Bu ülkenin halini, bu ülkenin neyi doğru yapıp yapamadığını, iyiye gidip gitmediğini, yurt dışındaki FETÖ'cü hainlerden, kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, terör örgütleriyle iş tutanlardan, hayatı kirli işlerle, suçlarla geçmiş, kendini akıllı zanneden zavallılardan öğrenmek isteyenler varsa, onların lafına itibar edenler varsa, varsın böyle devam etsinler" diye konuştu.

    Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu emaneti sırtlanırken ülkenin ne halde olduğunu; bugün hazımsızlık içinde olanların, o günlerde sırtlarını hangi vesayetlere yasladıklarını, emekli maaşlarını ödemek için borç arayan bu ülkenin insansız hava aracı yapan ülke hale gelmesinden, içeride ve dışarıda, kimin nasıl rahatsız olduğunu, bugün neyin özlemini çektiklerini, Cumhur İttifakı'nın gücünden nasıl da hasetlendiklerini biz çok iyi biliyoruz" ifadesini kullandı.

    'Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdik'

    Bakan Soylu, 15 Temmuz gecesi milletin evlatlarının ülkesi için mücadele ederken kimlerin neyin duasını yaptığını çok iyi bildiklerini söyledi.

    Soylu, "Kim ne derse, ne düşünürse, hangi iftirayı ortaya koyarsa koysun. Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © İHA
    İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu
    Bakan Soylu, "2011 yılında Türkiye'nin uyuşturucu yakalamalarındaki toplam uyuşturucu miktarı 2 milyar, yıl 2020 Türkiye'nin uyuşturucu yakalama bedeli 160 milyar. Bu sadece yakalamalarda ortaya koyduğumuz rakam. Bu, evlatlarımızın, polislik mesleğine adım atacak evlatlarımızın ülkemizin gençlerinin, uyuşturucu tacirlerinin elinde kalmaması için canlarını bedenini, aklını, namusunu ortaya koyup bu mücadelelerinden onları alıkoymak için evlatlarımızın neyle mücadele ettiğini biliyoruz" görüşünü paylaştı.

    Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek isteyenlerin olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

    "Türkiye'de 2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941, yıl 2020 itibarıyla bu rakam 314. Mücadelemizde uyuşturucu tacirlerine kurban vermediğimiz evlatlarımız, bu meseleyi en iyi bilenlerdir. Jandarmamızın, kimin kenevirlerini söktüğünü, narkotiğin, sahil güvenliğin kimlerin tezgahına çomak soktuğunu biliyoruz. Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Yurtdışına kaçan o hain FETÖ'cülerin hala bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için, karıştırmak için, insanları sokağa dökebilmek için, bu milletin kardeşliğini bir fitne ateşiyle yakabilmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz."

    Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahların bildiklerini vurgulayan Soylu, "Özellikle Türkiye'de ve Türkiye dışında fitne ateşini körüklemek isteyenlerin, sokakları hareketlendirmek için neleri yaptığını da biliyoruz. Hangi fitneleri, grupları harekete geçirmek istediklerini, milletimizin sağduyusunu nasıl tahrip etmek istediklerini hep beraber görüyoruz. Ama biz kendimizden eminiz. Biz, verdiğimiz mücadeleden ve vatansever evlatlarından eminiz" dedi.

    'Düzensiz göç, terör ve uyuşturucuyla mücadelede dünya ortalamasının üstündeyiz'

    Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Soylu, emniyet teşkilatının da üzerine aldığı her görevde, tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını dile getirdi.

    Türkiye'nin 3 konuda dünya ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Soylu, "Bize yurtdışından ithal düzensiz göç, terör, uyuşturucu gibi konularda dünya ortalamasının üstünde bir sorumluluğumuz var ve Allah'a şükür, dünya ortalamasının üstünde bir başarıyla bu üç meselede de milletimizin yüz akı olduk" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Mafya, Uyuşturucu, Terörle mücadele, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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