Düğün konvoyunda ateş açtı: 1730 lira ceza uygulandı 

Ankara’da meydana gelen olayda düğün çıkışı oluşturulan konvoyda, otomobili kullanan kişi hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Rastgele ateş edilen anlar, konvoyda ön tarafta giden bir başka kişi tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ateş açan kişiyi Keçiören'deki evinde gözaltına aldı. İfadesi alınan kişiye '5729 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 1730 lira idari para cezası uygulandı. Ateş açan kişi ceza ile birlikte serbest bırakıldı.