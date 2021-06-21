Kabine bugün toplanıyor: Gündem kısıtlamaların gevşetilmesi

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayıları, aşılama takviminde gelinen aşama ve yerli aşı geliştirme çalışmaları hakkında kabineye bilgi verecek.

Günlük vakalardaki düşüşe karşın aktif vaka sayısının yüksek olması ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle bu ay sonuna kadar kısıtlamalarda geniş kapsamlı esneklik yapılması beklenmiyor.

Ancak hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesini gündeme alınacak. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00’den 23.00’e veya 00.00’a çekilmesi, pazar günü kısıtlamasının kaldırılması ihtimaller dahilinde olacak.