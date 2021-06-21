Bankalara kredi borcu olanların sayısı 34 milyona yükseldi

Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak- 18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. İcra dairelerindeki açık icra dosya sayısı 22 milyon 158 bine ulaştı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ülkenin yarısı borç, harç içinde hayatını idame ediyor” dedi.

UYAP'ın açıkladığı verilere göre, 1 Ocak- 18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin adet arttı. İcra dairelerindeki açık icra dosya sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 870 bin adet artarak 22 milyon 158 bine ulaştı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise yurttaşın banka ve finansman şirketlerine olan borcunun arttığına dikkat çekti. 34 milyon 538 bin yurttaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu olduğunu belirten Bulut, “Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde borcunu borçla kapatmaya çalışıyor” diyen CHP’li Bulut, “Ülkenin yarısı borç, harç içinde hayatını idame ediyor” ifadelerini kullandı.

Bankalara kredi borcu olanlar 34 milyona yükseldi

Bulut, vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının 13 milyar TL’sinin tüketici kredilerinden, 5.4 milyar TL’sinin ise kredi kartlarından olmak üzere toplamolduğunu bildirdi.

Bankalara tüketici kredisi borcu olan vatandaş sayısının, son bir yılda 2 milyon 153 bin kişi artarak Nisan 2021 itibariyle 34 milyon 538 bin kişiye çıktığının altını çizen Bulut, “Türkiye’de 34 milyon 158 bin kişinin bir veya birden fazla bankaya bireysel kredi borcu bulunuyor. 2 milyon 86 bin kişi de finansman şirketlerine borçlu” değerlendirmesini yaptı. Rakamların vatandaşın yaşadığı ekonomik krizi derinden hissettiğini gösterdiğini belirten Bulut, şu açıklamayı yaptı:

“Vatandaşın borcu gırtlağa dayandı. İktidar, halka büyüme masalları anlatıyor. Vatandaş, destekten yoksun esnaf, pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde kredi, borç, faiz sarmalında borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç harç içinde hayatını idame ediyor.”