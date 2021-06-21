Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi

Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, çalışmalar kapsamında deniz salyasında yoğunluk gösteren Kartal Sahili de temizlendi. Kartal'da sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, “Kartal Sahil şu an için daha temiz durumda. Tabii bu deniz salyalarının temel sebebi araştırılmalı Temizlik çalışmaları uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Son durum olarak da Kartal Sahili temizlenmiş olarak gözüküyor” dediler.