Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik yasağına ilişkin sözlerine müzisyenlerden tepki: 'Kusura bakıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” diyerek gece 12’den sonra müzik kısıtlamasının süreceğini açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Müzisyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı, Twitter’da #kusurabakıyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı'nın sözlerine gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
Rahatsız oluyorsan dinleme beyefendi #kusurabakıyoruz— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 21, 2021
Gece 12'de enstrümanlarımızı çalarak, müzik açarak, şarkı söyleyerek #kusurabakıyoruz demeye ne dersiniz?— Redd 🌈 (@reddseyirdefter) June 21, 2021
Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz— aylin aslım (@AylinAsLIM) June 21, 2021
“Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. “ demek bilimsel bir gerekçe olamaz. yaşam biçimine müdahaledir.
— Redd 🌈 (@reddseyirdefter) June 21, 2021
müzik halk sağlığı sorunu değildir.
#kusurabakıyoruz https://t.co/NO5MYnRFuX
Bari fırınlarda müzik kısıtlaması olmasın. Ya da eve yürüme mesafesindeki mekanlarda.— Servet Kocakaya (@servetkocakaya) June 21, 2021
#kusurabakıyoruz
Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz.— cem adrian (@cemadrian) June 21, 2021
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