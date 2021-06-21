Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik yasağına ilişkin sözlerine müzisyenlerden tepki: 'Kusura bakıyoruz'

Sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik yasağını 24.00'e çekmesiyle ilgili açıklamasına tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” diyerek gece 12’den sonra müzik kısıtlamasının süreceğini açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Müzisyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı, Twitter’da #kusurabakıyoruz etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

Rahatsız oluyorsan dinleme beyefendi #kusurabakıyoruz — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 21, 2021

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Gece 12'de enstrümanlarımızı çalarak, müzik açarak, şarkı söyleyerek #kusurabakıyoruz demeye ne dersiniz? — Redd 🌈 (@reddseyirdefter) June 21, 2021

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Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder. #kusurabakıyoruz — aylin aslım (@AylinAsLIM) June 21, 2021 ​

​“Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’ye çekiyoruz, kusura bakmasınlar kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. “ demek bilimsel bir gerekçe olamaz. yaşam biçimine müdahaledir.

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