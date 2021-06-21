Viyana Büyükelçisi Ceyhun: Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının verdiği bilgiler doğrudur

Büyükelçisi Ozan Ceyhun Demirören Haber Ajansı’na telefonla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kara para aklama suçlamasıyla aradığı Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının yaptığı açıklamayı doğruladı.

Büyükelçi Ceyhun, “Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili avukatının yapmış olduğu açıklama doğrudur. Kendisi Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü yasalara göre yakalandığı yerdeki mahkemenin onu yargılaması gerekiyor. 14 gün sonra dava Wels’te görülecek. Bende bu bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmek istediğini avukatı bize bildirdi" ifadelerini kullandı.