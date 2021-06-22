İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı

İzmir’in Buca ilçesinde istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru, yanlarındaki sokak köpeğini yaşlı bir adamın üzerine salarak korkutan çocukları ikaz edince, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken şüpheli, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

İddiaya göre, İzmir’in Buca ilçesinde istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru M.K., ailesi ve yakınları ile evinin balkonunda oturduğu esnada, sokakta bulunan çocukların yanlarındaki sokak köpeğini parkta oturan İsmail K’nin üzerine salarak korkuttuğunu fark etti.

Bunun üzerine balkondan çocukları ikaz eden polis memuru, çocukların kendisine hakaret etmesi üzerine aşağıya indi.

Aşağıya inerek çocukları uyarmak isteyen polis, 15 yaşındaki E.Y. tarafından karnından ve bacağından bıçaklandı.

Durumu gören yakınları tarafından yaralı polis memuru, araç ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli E.Y. ise kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.