7 soruda 'delta varyantı': Yüzde 60 daha bulaşıcı, aşı etkinliği daha düşük, antikordan kaçabilme özelliği var

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'baskın tür' olarak beklediği 'delta varyantı'nın yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşı etkinliğinin bu mutant karşısında daha düşük olduğu belirtildi. Uzmanlar, hastalığı atlatanlarda yeterli antikor oluşmadığı ve kişinin yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu da söyledi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün 'baskın türü' olacağını beklediği delta varyantıyla ilgili 'Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı' dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, Hindistan'da görülen delta varyantı için, 'Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı' değerlendirmesinde bulundu.

Kömürcüoğlu, delta varyantının belirtilerinin önceki varyantlarla benzerlik gösterdiğini da ifade ederek, 'Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor' dedi.

Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin de konuşan Kömürcüoğlu, 'Maalesef Sinovac ile ilgili elimizde çok veri yok. Singapur’dan gelen bazı verilere göre aşı Delta virüse karşı 25’te 1 etkili gibi. Pfizer-BioNTech aşısı en etkili olanı gibi... İlk dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 94, iki dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 96 etkili olan aşının, Delta varyantına karşı ise bir dozdan sonra yüzde 36, iki dozdan sonra yüzde 88 etkili olduğu tespit edildi. AstraZeneca ise Delta varyantına karşı, bir dozdan sonra yüzde 30 ve iki dozdan sonra yüzde 67 etkili. Türkiye’de sağlık çalışanları biliyorsunuz ocak ayında Sinovac ile aşılandı, 3. doz zamanı geldi. O nedenle tüm varyantlara karşı daha etkili olduğu gözlemlenen BioNTech ile bir ‘pekiştirme’ dozunun daha uygun olacağı söylenebilir' ifadelerini kullandı.