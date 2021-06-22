TTB: Kovid-19 nedeniyle 403 aktif sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, 'Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı' isimli bir rapor yayımladı. Raporda, 31 Mayıs tarihine kadar 403 aktif sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Topladığımız verilere göre Kovid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 36’sı hekimlerde, yüzde 13’ü eczacılarda ve yüzde 6’sı hemşire ve ebelerde olmuştur" denildi.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Kovid-19’a bağlı nedenlerle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yüzde 87.1’i ve ölen hekimlerin yüzde 97.2’sinin erkek olduğu da belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de, pandemide ölümlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş ve üstünde olduğu ortada iken ölen sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 55.3’tür. Bu ortalama yaş hekimlerde 59.7; eczacılarda 67.3; hemşire ve ebelerde 40.9’dur. Ölen 34 yaş ve altındaki sağlık çalışanlarının yüzde 38.9’u; 35-49 yaş arasındakilerin yüzde 43.8’i işçi statüsünde çalışanlardır. Acil sağlık hizmeti istasyonu çalışanlarından Kovid-19’a bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 12 kişinin 11’i ambulans şoförü olarak çalışmaktaydı.”

TTB’nin raporunda, sadece Uluslararası Af Örgütü’nün önderliğinde; 70’ten fazla ülkede, ölümlerin sayısını izlemek için çok çeşitli verilerin derlenip analiz edildiğine vurgu yapılarak, “Bu çalışmaya göre incelenen ülkelerde, 5 Mart 2021’e kadar 17 binden fazla sağlık çalışanı, Kovid-19 hastalığı ve ilişkili durumlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir” ifadelerine yer verildi.