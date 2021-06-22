Bakan Koca'dan Şener Şen ve Ezgi Mola paylaşımları: Sağlığımız için kolları sıvayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Şener Şen'in ve Ezgi Mola'nın rol aldığı videoları paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı mücadelede aşının önemini anlatan videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım."

Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

​Fahrettin Koca Şener Şen'in yer aldığı paylaşımının ardından oyuncu Ezgi Mola'nın olduğu bir paylaşım daha yaptı. Bakan Koca paylaşımda şunları ifade etti:

"Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım."

Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/LPkqWCIBbh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

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