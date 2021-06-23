Ön protokol imzalandı: İBB, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesi için 93 milyon euro'luk finansman desteği alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fransız Kalkınma Bankası arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon euro’luk ön protokol imzalandı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın Eminönü’ne kadar uzatılması için imalatlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında, söz konusu projeye 93 milyon euro tutarında finansman desteği sağlanması amacıyla ön protokol imzalandı.

Hattın Balat’taki merkez şantiyesinde, düzenlenen imza töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli katılımıyla gerçekleştirildi. İBB üst yönetimi de törende tam kadro hazır bulundu.

İmzaların atılması öncesinde, ilk konuşmayı yapan Başkonsolos Gauvin, İBB ve AFD arasındaki gerçekleştirilecek işbirliğine katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marcelli: Müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile işbirliğine hazırdır

Gauvin’in ardından sırasıyla, Marcelli ve İmamoğlu konuşmalarını yaptı. İBB’nin, Türkiye devletinden sonra AFD’nin fonlarından yararlanan en büyük yararlanıcı olduğu bilgisini paylaşan Marcelli, şu ifadeleri kullandı:

"AFD, ademi merkeziyetçiliğe verdiği desteğin bir parçası olarak, şehirlerin mali özerkliğini desteklemektedir. AFD, şu ana kadar İBB’nin toplamda 450 milyon Euro tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. Bu finansal ortaklığa, ekiplerimiz arasında örnek bir işbirliği eşlik etmektedir. AFD, ayrıca Marmara Denizi’ndeki ‘müsilaj’ krizine çözüm bulabilmek için İBB ile işbirliğine hazırdır."

İmamoğlu: 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli

İmamoğlu ise, AFD’den sağlayacakları finansmanın detaylarını, "Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli” sözleriyle paylaştı.

"Burada esas önemli olan, yerel yönetim anlayışına uygun bir ciddiyetle, gerçekçi, iyi planlanmış projeler ortaya koyabilmek" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışını benimsemek. Böylece, bu kabiliyetli anlayışla, uygun maliyetli finansman bulabilme yolculuğudur bugün ortaya koyduğumuz başarı. Bu iş birliğinden dolayı da AFD’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul’un, her yönüyle Avrupa’nın en kıymetli parçalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Avrupa’nın önemli bir parçası olan Türkiye’mizin ortaya koyacağı her yatırımın, elbette ki evrensel değerlere uygun düşmesi ve bu anlamda da iyi bir iş birliği zemini oluşturmamız şarttır."

'Aralık 2022 tarihinde açmayı hedefliyoruz'

Hattın, 9 kilometre ve 12 istasyondan oluşan ilk bölümünü 2021’in ilk gününde açtıklarını anımsatan İmamoğlu, "Finansman ihtiyacının kısa sürede çözülmesiyle, 1.1 kilometre ve 2 istasyondan oluşan Cibali-Eminönü arasının inşaat çalışmaları da duraksamadan devam ediyor. Bu bölüm Unkapanı köprülü kavşağının yeniden yapılması ve Eminönü Meydan düzenlemesi ile birlikte planlanıyor. Hattın geri kalan kısmını, Aralık 2022 tarihinde açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Günlük yaklaşık 80.000 kişiye hizmet verecek'

Projenin tam anlamıyla sonlandırılmasıyla, Haliç’in tarihi mirasının ve doğal dokusunun gerçek değerini bulacağına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Tramvay hattı tamamen hizmete alındığında, hat çevresinde yaşayan yaklaşık 150.000 kişinin sürdürülebilir ulaşım ağına erişimi kolaylaşmış olacak. Günlük yaklaşık 80.000 kişiye hizmet verecek. Proje sayesinde 30 yılda yıllık 11.500 ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilecek. Hattımızın güvenli, kaliteli ve erişilebilir bir yolculuk sunarak kadın hareketliliğini artırmasını ve cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine destek olmasını da bekliyoruz. Hattın Eminönü’ne uzatılması ile beraber, Haliç peyzaj projesinin de yarattığı cazibe ile bu hattın çok önemli bir turizm aksı oluşturacağını, tüm bölgede yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunacağını öngörüyoruz."

Cibali-Alibeyköy bölümünün açılışı, 1 Ocak'ta gerçekleştirilmişti

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki idarenin 2016 yılında başlatıp süresinde bitiremediği Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, finansman sorunlarını çözerek yapım sürecini hızlandırılacağını açıklamıştı.

Hattın ilk etabı olan Cibali-Alibeyköy bölümünün açılışı, 1 Ocak 2021’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilmişti.

İBB, finansmanı nasıl kullanacak?

93 milyon euro tutarında olan finansman, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinin inşaatı ve elektromekanik sistemlerinin yerleştirilmesi için kullanılacak. Sağlanacak kredi ile 20 tren alınacak ve hattın kalan 1.1 kilometresi tamamlanacak.

Tramvay hattı, halihazırda Haliç kıyısı boyunca çalışan otobüs, minibüs hatları ve araba ulaşımına kıyasla daha kaliteli, verimli, düşük karbon salınımlı ve çevreyi koruyan bir alternatif sunacak. Tramvay hattı, kıyı çevre düzenlemeleriyle de birlikte ele alındığında, tüm bölgede kaliteli bir kentsel gelişme katkı verecek. Proje sayesinde 30 yılda tasarruf edilecek yıllık karbon emisyonu miktarı (CO2), 11.500 ton olacak.

AFD’nin faaliyet alanları nedir?

AFD, Fransa'nın kalkınma ve uluslararası dayanışma politikasını uygulayan bir kamu kurumudur. AFD ekipleri; iklim, ulaşım, biyolojik çeşitlilik, barış, eğitim, şehir planlaması, sağlık, yönetişim gibi konularda 115 ülkede güçlü bir sosyal ve çevresel etkiye sahip 4.000'den fazla projede yer almaktadır. AFD, böylelikle kentlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.