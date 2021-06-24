Baba-kız arasındaki ensest ilişkiyi meşru gösteren kitap ‘küçüklere zararlıdır’ damgasıyla satılabilecek

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, baba-kız arasındaki ensest ilişkiyi meşru gösteren ‘Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları’ adlı kitapla ilgili sınırlama kararı verdi. "Yetiştirdiğin meyveyi önce sen yersin" ifadesinin yer aldığı kitaba, ‘Küçüklere zararlıdır’ damgası vurularak satılabilecek.

Küçük çocukların okuması için hazırlanan ve baba-kız arasındaki evliliği meşru gösteren ‘Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları’ adlı kitapla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından sınırlama kararı verildi.

Sözcü’nün haberine göre, kitaptaki ‘Sandık’ adlı masalda, baba-kız arasındaki evliliği meşru gösterebilecek ifadeler bulunuyor.

Kurul, Konya’da Karatay Akademi Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili kararında şu ifadelere yer verildi:

“Kitabın re’sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kararda atıf yapılan kanun maddesinde ise “Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahipleri, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorundadırlar. “Küçüklere zararlıdır” ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur” ifadeleri bulunuyor.

Suç duyurusunda bulundu

Öte yandan HEMPA Çocuk Derneği, istismar, ensest ve müstehcenlik içeren çocuk masal kitabınının yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tepkiler üzerine birçok online satış mecrası kitabın satışını durdurdu. 2015 yılında basılan ve daha sonra basımı yapılmadığı ileri sürülen kitabın 6 bine yakın nüshasının imha edildiği belirtiliyor.