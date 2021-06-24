Kayıt
10:57 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kitap, Kitap okuma

    Baba-kız arasındaki ensest ilişkiyi meşru gösteren kitap ‘küçüklere zararlıdır’ damgasıyla satılabilecek

    © Flickr
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104071/04/1040710405_0:120:1921:1200_1200x675_80_0_0_048620c8fab3b0d076cd9a09628b6ac2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044807371-baba-kiz-arasindaki-ensest-iliskiyi-mesru-gosteren-kitap-kucuklere-zararlidir-damgasiyla-satilabilecek/

    Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, baba-kız arasındaki ensest ilişkiyi meşru gösteren ‘Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları’ adlı kitapla ilgili sınırlama kararı verdi. "Yetiştirdiğin meyveyi önce sen yersin" ifadesinin yer aldığı kitaba, ‘Küçüklere zararlıdır’ damgası vurularak satılabilecek.

    Küçük çocukların okuması için hazırlanan ve baba-kız arasındaki evliliği meşru gösteren ‘Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları’ adlı kitapla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından sınırlama kararı verildi.

    Sözcü’nün haberine göre, kitaptaki ‘Sandık’ adlı masalda, baba-kız arasındaki evliliği meşru gösterebilecek ifadeler bulunuyor.

    Kurul, Konya’da Karatay Akademi Yayınları’ndan çıkan kitapla ilgili  kararında şu ifadelere yer verildi:

    “Kitabın re’sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

    Kararda atıf yapılan kanun maddesinde ise “Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahipleri, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basmak zorundadırlar. “Küçüklere zararlıdır” ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve büyüklükte yazılması zorunludur” ifadeleri bulunuyor. 

    Suç duyurusunda bulundu

    Öte yandan HEMPA Çocuk Derneği, istismar, ensest ve müstehcenlik içeren çocuk masal kitabınının yazarı, editörü ve yayın koordinatörü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Tepkiler üzerine birçok online satış mecrası kitabın satışını durdurdu. 2015 yılında basılan ve daha sonra basımı yapılmadığı ileri sürülen kitabın 6 bine yakın nüshasının imha edildiği belirtiliyor.

    İlgili konular:

    ABD'li vekilin 'Tecavüz ve ensest ilişki olmasaydı bugünkü nüfus kalır mıydı?' açıklamasına tepki yağdı
    Hollanda'dan emsal karar: Ensest ve aile içi şiddet mağdurlarına soyadı değişikliğinde kolaylık sağlanacak
    Fransa ensest sorunuyla hesaplaşıyor: Entelijansiya, Duhamel skandalında on yıllardır üç maymunu oynamış
    Etiketler:
    Kitap, Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, meşru, Ensest ilişki, kız, Baba, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet