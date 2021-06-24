İstanbulkart yenilendi

BELBİM A.Ş., ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart’ın marka kimliğini ve marka imajını yeniliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş. (İstanbul Belediyeler Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş.), İstanbulkart’ı ve İstanbulkart Mobil’i yenilediğini açıkladı.

Yenilenen stratejisiyle bir ulaşım kartının ötesinde ‘Şehrin Yaşam Kartı’ olmayı hedefleyen İstanbulkart, marketlerden müzelere, online alışverişlerden taksilere, kafe-restoranlardan akaryakıt istasyonlarına, perakende sektöründen eğlence sektörüne kadar birçok alanda ödeme aracı olarak hizmet veriyor.

İstanbul Kart yenilendi. Sizce nasıl olmuş? pic.twitter.com/Gn3jyD2QQW — İBB Haber (@ibbhaberleri) June 23, 2021

İstanbulkart’ın İstanbulkart Mobil ve diğer mobil bankacılık entegrasyonu yoluyla dijital yükleme kanallarını artırması, QR kod ile ödeme yapabilme seçeneği gibi gelişmeleriyle dijital dönüşüm çalışmaları da gelişmeler sunuyor.

Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni İstanbulkart Mobil’de faizsiz mikro kredi, bakiye transferi, eksi bakiye, fatura ödeme gibi özelliklerle kolaylık sağlıyor.

Halihazırda dolaşımda olan İstanbulkartların mevcut olan tüm haklarıyla kullanımına devam edilebilecek.

Yenilenen yüzü ve marka kimliğiyle hizmet vermeye başlayan yeni İstanbulkart, 'www.istanbulkart.istanbul' adresindeki ‘Online İşlemler’ sekmesinden ve biletmatiklerden temin edilebiliyor.

Çok yakında tüm bireysel ve kurumsal temsilciliklerden ve İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden temin edilebilecek. Hali hazırda dolaşımda olan İstanbulkartların mevcut olan tüm hakları saklı kalarak kullanımına devam edilebilecek.