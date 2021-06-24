Onarım çalışması sona erdi: Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor

Diyarbakır Havalimanı ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki ana pist için yoğun uçuşlar nedeniyle oluşan bozulmalara karşı 24 Mayıs'ta başlatılan onarım çalışması tamamlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşların 25 Haziran'da başlayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: