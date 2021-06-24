AK Partili Özhaseki: Oyumuz yüzde 45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, her seçimden birinci çıktıklarını belirterek, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı sonrası Kahramanmaraş’a giden Özhaseki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, Türk siyasetinde iz bırakan tarihler olduğunu söyledi. 'Belediyecilik tarihine de iz vuran en önemli tarihin 1994 yılı' olduğunu ifade eden Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Neden diyecek olursanız, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizden de birçok Anadolu vilayetinde belediye başkanlığı işinin başlamasından önce Türkiye'de ne yazık ki katı, biraz ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Soldan gelenler, kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya ya Çin, küçücük Arnavutluk, Küba hayranlığıyla sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler, belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler, sonra da oradan o sapkın ideolojisine hizmet etmesi için bir mücadele başlatırlardı. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz, İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur, işçiler eylemden eyleme koşar, vatandaş da hizmet bekler kimsenin de umurunda olmazdı"

'Bütün şehirlerde dikkat edin büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'lerden sonradır'

AK Partili belediyelerin hizmet etmesinin yanında gönül belediyeciliği de yaptığını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

Bütün şehirlerde dikkat edin büyük projelerin tamamı neredeyse 2000'lerden sonradır, bizim iktidarımıza tesadüf eder. Her seçimde biz birinci oluyoruz. 2004'te AK Parti olarak seçimlere girdik yüzde 40'lar civarında bir oyumuz var.

2009'da, 2014'te aynı şekilde. Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine. Elhamdülillah. Yani millet bize yine oy veriyor, bize güvenini devam ettiriyor.

'Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin'

"'Sorunlarım kim çözer' diye dışarıya bir sorun, cevap olarak birinci sırada çok miktarda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor" diye devam eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Dikkat edin CHP'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapmadıkları bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar seçmenin tercihidir saygı duyarız ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Demek ki bunların ihtiyacı da heykelmiş."

"Geçenlerde merak ettim, arkadaşlarımıza 'CHP, büyük projeler hakkında ne demiş bir çıkarın' dedim. Hepsini arşivlerden çıkardılar" ifadelerini kullanan Özhaseki, şöyle konuştu: