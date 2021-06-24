Marmaris'te evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu turistlere satan resepsiyonist yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde resepsiyonist olarak çalışan M.K.'nın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve bunları turistlere sattığını belirleyen polis, adrese baskın yaptı. Operasyonda saksı ve poşetlerde yetiştirilen uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, M.K. gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir otelde resepsiyonist olarak çalışan kişinin turistlere uyuşturucu madde temin ettiği ihbarını aldı.

Demiören Haber Ajansı'nın haberine göre harekete geçen sivil polis ekipleri, resepsiyon görevlisi M.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerce bugün sabah saatlerinde M.K.'nın kaldığı daireye baskın yapıldı.

Evde yapılan aramada, bir odaya uyuşturucu yetiştirilmek için kurulan ısı ve havalandırma sistemleri, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 15 ile 50 santim uzunluğunda 20 kök hintkeneviri, 0,59 gram kokain ve uyuşturucu maddenin yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli tarım ilaçları ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne getirilen M.K.’nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.