Kılıçdaroğlu: Gençler merak etmeyin, bu protokolleri yırtıp atacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolüne ilişkin, "Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız" açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Katar arasında imzalan 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolü ile birlikte Katarlı gençlerin ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği iddia edilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 25, 2021 ​

Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız.

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bu tweet'in altında ezileceksin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı tepki göstererek yalanladı.Turan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

"YKS'ye saatler kala attığın bu tweet'in altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil."

#YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin!



Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok!



Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil https://t.co/g2PgDt8uVD — Bülent TURAN (@turanbulent) June 25, 2021

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Ne olmuştu?

Türkiye ile Katar arasında imzalan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile birlikte Katarlı gençlerin ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.