Erdoğan: Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki konuşmasında, "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" dedi.

Erdoğan, Hatay'a eğitim alanında 8 bin 136 adet yeni derslik kazandırdıklarını belirterek, "Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk" şeklinde konuştu.

Hatay Stadı önünde vatandaşlara hitabında 2023 seçimlerini hatırlatarak, "Sizlere inanıyor ve güveniyorum, 2023'e hazırlanıyor muyuz?" dedi. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Erdoğan, Hatay' yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, "Şu havalimanına kim yaptı? Havalimanından buraya İskenderun'a 3 geliş 3 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yol var mı? Bizim işimiz gücümüz bu. Amik ovası sürekli taşkınlar altındaydı, Amik Ovası'nı bu taşkınlardan kurtardık mı?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar sadece laf üretiyor.

- Çakılı bir çivi yok, atılan bir adım yok. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay şehir stadı. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Unutmayın. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bütün bunlarla beraber ben bir kez daha şu atmosferde Hataylı kardeşlerimi burada böyle büyük bir ilgiyle gördüğüm için sizlere müteşekkirim. Bu sıcağa rağmen siz buradasınız. Siz bu sıcağa rağmen bizi bu şekilde karşıladınız.

- Ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını 5'e 10' katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Türkiye'nin tüm illerini eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, spordan sosyal desteğe kadar en gelişmiş ve en ileri hizmetlerle biz donattık. Bu kapsamda 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık.

- Eğitimde 8 bin 136 adet yeni derslik kazandırdık. Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini biz kazandırdık.

- Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşk ile seviyoruz. Bu mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum.

- Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp "Ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var?" dedi. Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine yüksek kapasiteli hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemi nasıl atlatacaktık. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği hususlar bunların dilinde yalanın, iftiranın aracı haline dönüşmektedir.

- Yaptığımız harekâtlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini savunmadı. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karadağ'a her konuda yaşadık.

- Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.

- Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.