Akşener: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını durdurmak için Danıştay'a yaptığımız başvurumuzdan hala ses yok

Akşener Twitter hesabından, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını durdurmak için Danıştay'a yaptığımız başvurumuzdan hâlâ ses yok. Danıştay'ı, kadınlara olan sorumluğunun farkındalığına ve 1 Temmuz'u beklemeden üzerindeki vesayetten sıyrılarak görevini yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

#İstanbulSözleşmesi'inden çekilme kararını durdurmak için Danıştay'a yaptığımız başvurumuzdan hâlâ ses yok.



Danıştay'ı, kadınlara olan sorumluğunun farkındalığına ve 1 Temmuz'u beklemeden üzerindeki vesayetten sıyrılarak görevini yapmaya davet ediyorum.#DanıştayOrdamısın — Meral Akşener (@meral_aksener) June 25, 2021

​İYİ Parti lideri, 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurmuştu.