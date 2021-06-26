Kayıt
10:33 26 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bakan Koca paylaşmıştı: Eda hemşire idari iznini yarıda kesip göreve koşmuş

    © İHA / HAMDİN KILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1a/1044822953_0:25:3107:1772_1200x675_80_0_0_3b964a0013bc177c573b9a56642976f4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106261044822982-bakan-koca-paylasmisti-eda-hemsire-idari-iznini-yarida-kesip-goreve-kosmus/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı tümörden ameliyat olup, idari iznini yarıda kesip aşılamada görev alan Elazığlı hemşire Eda Meral, 1 yıldır Kovid-19 nedeniyle göremediği çocuğunu görmek istiyor.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Eda hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında. Kovid-19’u da iyi biliyor, bizzat yaşadı. Yaptığı on binlerce aşıyla mücadelemizde yer aldı. Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır” ifadelerini kullandı.

    Paylaşım sonrası görevde olan hemşire Eda Meral (41), duygularını anlattı.

    Tümörden ameliyat oldu, idari iznini yarıda kesip göreve geldi

    23 yıldır meslekte aktif çalışan, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Servisi sorumlusu Eda hemşire ocak ayından beri aşılamada görev yapıyor. Pankreas başı tümör hastalığından dolayı yakın zamanda ameliyat geçiren Eda hemşirenin tedavisi hala sürüyor. Rahatsızlığına rağmen idari iznini yarıda kesip fedakarca çalışan 2 çocuk annesi Eda hemşirenin en büyük isteği ise bir yıldır görüşemediği oğluna kavuşmak istemesi, çağrısı da vatandaşların aşı olması oldu.

    2 çocuk annesi hemşire Eda Meral, “Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Servisi sorumlusuyum, aynı zamanda aşıya arkadaşlarıma yardım ediyorum. Ocak ayından beri hepimiz özveriyle aşılarımızı yapıyoruz. İşimi çok seviyorum. Bütün arkadaşlarım gibi görevimi yapıyorum. Hastalığımda pankreas başı tümördü. Ameliyat oldum, hala tedavim sürüyor” ifadelerini kullandı.

    'Bir yıldır Kovid-19 nedeniyle çocuğumu göremiyorum'

    Vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Meral, "Bizi, arkadaşlarımızı yani sağlıkçıları düşünmesinden dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum. Kesinlikle aşımızı yaptıralım. Ben bir yıldır Kovid-19 nedeniyle çocuğumu göremiyorum. Oğlum askeri okulda okuyor, bu aşılama biterse inşallah oğluma kavuşacağım. En çok onu istiyorum. O yüzden herkes aşısını yaptırsın. Ben işimi çok seviyorum. İdari iznimi bile bile kullanmayıp yarıda kesip geldim. Mesleğimi severek yapıyorum. Bir an önce kurtulalım diye hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Tek dileğimiz bu hastalığı atlatmak ve bundan kurtulmak” diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Hemşire, Fahrettin Koca
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye
    Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet