Melek İpek üniversite sınavına girdi: Hedefi matematik öğretmenliği

Antalya'da kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek, üniversite sınavına girdi. İpek, hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu söyleyerek kadınlara, "Okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar" diye seslendi.