Ailece aynı okulda YKS'ye girdiler: 'Kızıma moral olmak için geldik ve sınava girdik'

Kütahya'da Ecem Taşdemir’e destek olmak isteyen babası, annesi ve halası Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) girdi. Aynı okulun farklı sınıflarında sınava girdiklerini ifade eden baba İbrahim Taşdemir, “Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve birlikte sınava girdik" dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 yaşındaki Ecem Taşdemir’e destek olmak isteyen babası 49 yaşındaki İbrahim ve 41 yaşındaki annesi Hülya Taşdemir ile halası 47 yaşındaki Sema Ünver de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) girdi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Tavşanlı ilçesinde oturan İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans mezunu İbrahim Taşdemir, YKS sınavına girecek olan kızı Ecem’e destek olmak için eşi Hülya ile kardeşi Sema Ünver’i de sınava girmeleri için teşvik etti.

Tesadüfen Ecem Taşdemir, anne ve babası ve halası Sema Ünver, Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde sınava girdi. Sabah evden birlikte çıkan aile, farklı sınıflarda soruları cevaplandırdı.

İbrahim Taşdemir, Ecem’e destek olmak hep birlikte sınava katıldıklarını ifade ederek, “Kızıma destek ve moral olmak için bizler de yazıldık ve ben, annesi ile halası hep birlikte aynı okulda, farklı sınıflarda sınava girdik. Hazırlığımızı kitaplardan ve internet üzerinden gerçekleştirdik. Sınav iyiydi ancak bize göre sınav süresi yeterli olmuyor. Ama tabi ki iyi geçti. Tesadüf aynı okulda sınava girdik. Tüm aileleri bu şekilde desteğe bekleriz” şeklinde konuştu.

Ailece aynı okulda YKS'ye girdiler: 'Kızıma moral olması için geldik, sınava girdik' https://t.co/SBte5RUrgP pic.twitter.com/YQpVWuVCFd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 26, 2021

Hülya Taşdemir ise, “Kızıma moral olmak için geldik ve sınava girdik” dedi.

Ecem Taşdemir de anne ve babası ile halasını yanında görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “Anneme, babama ve halama bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Hedefim beden eğitimi öğretmenliğini kazanmak” ifadelerini kullandı.