Ahmet Hakan: Kanal İstanbul için Bakan Karaismailoğlu’nu dinlemeden karar vermeyin

Gazeteci Hakan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak İBB Başkanı İmamoğlu'na kulak verilmesi gerektiğini ama bir kere olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun da önyargısız şekilde dinlenmesinin önemli olduğunu yazdı. Hakan, "Günaha girmiş, davanıza ihanet etmiş olmazsanız. Belki sadece biraz kafa konforunuz bozulabilir" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Şu karşı yaylada yalanlar katar katar' başlıklı yazısında Kanal İstanbul için şu ifadeleri kullandı:

"İtiraf ediyorum:

Ben, Kanal İstanbul konusunda bu zamana kadar hep Ekrem İmamoğlu’nu dinledim.

Ve yine itiraf ediyorum:

Şu karşı yaylada yalanlar katar katar.

Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşımı, beni hayli etkiledi.

Kanal İstanbul’a karşı bir alerji oluştu bende.

“Ne gerek var?” dedim. “Nüfus artacak” dedim. “Para gidecek” dedim. “Doku bozulacak” dedim,

Ancak geçen gece Tarafsız Bölge’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla bir araya gelince...

Kafa konforum biraz bozuldu.

Çünkü Bakan Bey...

- Çok aykırı şeyler söylüyordu.

- Kendinden gayet emin konuşuyordu.

- "Acaba mı?” dedirtiyordu.

- Kafaları karıştırıyordu.

- Ezberleri bozuyordu.

- Bambaşka bir perspektif sunuyordu.

Bir hüküm cümlesi kurmak istemiyorum.

Ama hepinize bir tavsiyede bulunabilirim:

Ekrem İmamoğlu’nu dinleyin.

Bir değil, iki değil, üç değil, beş, değil, yüz kez dinleyin.

Ama bir kerecik de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu dinleyin. Önyargısız bir şekilde kulak verin kendisine.

Merak etmeyin:

Bakanı dinlerseniz...

- Günaha girmiş olmazsınız.

- Davanıza ihanet etmiş olmazsanız.

Belki sadece biraz kafa konforunuz bozulabilir.

Ama fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanların kaderi de budur.

Kafa konforu haramdır onlara."