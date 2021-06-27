İmamoğlu'ndan Validebağ Korusu'nda nöbet tutanlara ziyaret: 'Hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Validebağ Korusu için 6 gündür nöbet tutan vatandaşlarla konakladıkları alanda bir araya geldi. Hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu, süreçte taviz veren taraf olacağız anlamına gelmiyor. Doğruyu, onlara da anlatabilmek anlamına geliyor. Benim bu konulardaki kararlılığımı, belki en iyi sizler biliyorsunuz. Kararlı olacağız ama bir yandan da uzlaşmaya, konuşmaya ve süreci bir arada yönetebilmeye çalışma zorunluluğumuz var.

Çünkü, hep beraber yönetiyoruz. Bazen yetki birine geçiyor, bazen öbürüne geçiyor. Günün sonunda benim önerim şu: Burada, çok kıymetli bir süreç yöneten gönüllü arkadaşlarımız var. En büyük çıkarımızı savunuyorlar. Zaten yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. İPA aracılığıyla, vatandaşla iş birliği süreciyle -ama mekansal ama çevre ama eğitim- politikalar üretme merkezimiz var.

İPA moderatörlüğünde, hızlıca sizlerle beraber yaptığınız çalışmaları sürecin içine katan, bir nihai teklif oluşturulsun. Bu teklif kime? Bize İBB'ye. Bu teklifi bize olduğu gibi, Üsküdar Belediyesi'ne, Şehircilik Bakanlığı'na hatta buradan sonucu, bizzat kendim, Şehircilik Bakanı'na ve yetkililerine sunayım.

Buraya katılacak başka arkadaşlarımız olacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız var. İSKİ var. Başka başka ne varsa günün sonunda sakin olun. Derin nefes alalım. Sağlıklı düşünelim. Sağlıklı düşünce sonrası doğru bir karar alalım."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Validebağ Korusu için nöbet tutan vatandaşları ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. pic.twitter.com/IH0rOfbf5A — İBB Haber (@ibbhaberleri) June 27, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 Haziran pazartesi günü Üsküdar Validebağ Korusu'nda başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon projesine karşı semt sakinleri nöbet eylemi başlatmıştı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi de Validebağ Korusu'na ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.