'Çilingoz Tabiat Parkı kaçak yapılaşmaya açıldı' iddiası

İstanbul'un Çatalca İlçesi'nde Karadeniz kıyısında yer alan Çilingoz Tabiat Parkı sınırında bulunan Çilingoz sahilininde 100'e yakın kaçak bina yapıldığı öne ürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, çevre sakinleri, evlere elektrik sağlanması için Çatalca Belediyesi'nin devreye girdiğini, Doğa ve Koruma Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün izniyle belediye tarafından elektrik sağlandığı belirtildi.

Bir çevre sakini yaptığı açıklamada, “Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden kendi piknik alanı için elektrik alıyor. Oradan da kaçak yapılara elektrik veriyor. Oysa bu alanda Çatalca Belediyesi'nin piknik alanı yok. Orası şu anda İBB'nin itfaiye tatbikat alanı” dedi.

Çilingoz'u Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaşar Yöney'in, Çilingoz sakinlerinden, elektrik için 8 bin TL para topladığını söyleyen çevre sakinleri, “Konut başı 8 bin TL topladılar, 90 kişi parayı ödedi” dedi.

Belediye yetkilileri evlere elektrik sağlandığı iddiaları hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Orada kendi tesisimiz var ve yerimize trafo kurdurtuyoruz ve Milli parklardan elektrik alıyoruz. Biz de dernek ile elektriği üçüncü şahıslara verilmemesi şartıyla protokol yaptık. Su sayaçlarında belli bir metreküp parayla alınıyorsa, o sistemle elektrik sayacında da ne kadarlık elektrik alacaksa vatandaşa yardımcı olunacak.”