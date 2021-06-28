TTB'den Delta varyantı önerisi: Sağlıkçılar ve 65 yaş üstü yeniden aşılansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye dahil çok sayıda ülkede görülen Delta varyantına karşı hükümete çağrıda bulundu.

TTB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır" denildi.