Çocuklar eve kapandı, 'hikikomori' görülme oranı arttı

Çocukların evde daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle ekran ya da oyun bağımlılığı görülme oranının arttığını belirten Psikolog Yağmur Bedir, "Ekran bağımlılığını 'hikikomori' diye adlandırıyoruz. Çocukların aile ve arkadaş ortamından kendilerini çekip yemek dahil olmak üzere, daha çok odada vakit geçirmesi olarak adlandırılıyor" dedi.

Kendi yaşıtlarıyla okulda vakit geçiremeyen çocukların internet ortamında sanal arkadaşlıklar ve oyunlara yoğunlaştığını belirten Psikolog Yağmur Bedir, ekran ve oyun bağımlılığının çok üst seviyede arttığını anlattı.

Ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların gün geçtikçe asosyal bir kişi olabileceğini ifade eden Bedir, hikikomori olarak adlandırılan ekran bağımlılığının klinikte gözlenmeye başladığını söyledi.

Ekran bağımlılığının iki türlü çocukta görüldüğünü söyleyen Bedir, "Birincisi fazla koruyucu yapıda bir aileye sahip çocuklarda ailenin çocuğu çok fazla kontrol altında tutmasından kaynaklı olarak çocuk kendini odaya kapatıp kendi güvenli alanında olduğundan aile tarafından tepki görmüyor. Ya da çocuk kendi yaşıtları tarafından belirli bir zorbalığa uğruyorsa kendini ortamdan uzaklaştırıp odasında yüz yüze görmeyeceği kişilerle iletişim kuruyor" diye konuştu.

Ekran bağımlığının artmasıyla birlikte çocuklarda gelişen hareketsiz zaman içerisinde obezitenin tetiklenmesine sebep oluyor. Aileler çocuklarında yeme bozukluğunu çok geç fark edebiliyor. Bu durumun ilerlemesi sonucu bazı psikolojik problemlerin de görüleceğini ifade eden Bedir, "Eğer aileler erken teşhisi koyamazlarsa çocukları kaygı, depresyon, saldırganlık duyguları ile kendini daha fazla içe kapattığından kişilik bozukluklarına kadar gidebilecek bir durum" dedi.

Ailelere öneriler

Ailelerin çocuklarla çatışmaktan öte iletişim kurmaya özen göstermesi gerektiğini belirten Bedir, uyarılarını şu sözlerle sıraladı: