Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfekle etrafa ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana’da, sokak ortasında pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silah olan kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş açan şüpheliler kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, sokağın içerisinde bazı kişilerin pompalı tüfek, tabanca ve kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş ettiğini gördü.

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kovalamaya başladı. Şüpheliler polisten kaçtıkları sırada kullandıkları silahları yere attı.

Şüpheliler ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan polis evlerin bahçelerinde çatılarında şüpheli şahısları arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin kullandığı 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile 1 adet kalaşnikofu ele geçirdi.