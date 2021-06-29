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    Türk Ceza Kanunu - mahkeme - yargı

    Başsavcılıktan Elmalı davasıyla ilgili açıklama

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106291044843971-savciliktan-elmali-davasiyla-ilgili-aciklama/

    Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davaya dair açıklama yaptı. Açıklamada "Sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve başsavcılık tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir" dendi.

    Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

    'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu' belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir / Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psikososyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır.

    © AA
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    Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

    Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir.

    5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."

    Etiketler:
    Açıklama, Tahliye, çocuk istismarı, Çocuk, Elmalı davası, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı
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