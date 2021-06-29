Antalya'da turizmdeki hareketlilik, sektörü sevindirdi: 'Rusya pazarının açılması kurtarıcı oldu'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde yaşanan hareketliliğin sektörü mutlu ettiğini belirterek, Rusya pazarının açılmasının kurtarıcı olduğunu, bu durumun tüm şirketlere nefes aldıracağını söyledi.

Çetin, ATSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, odanın uluslararası ilişkilerinin geliştiğini, Danimarka, Romanya ve Macaristan büyükelçileri ile dış temaslarda bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Antalya Diplomasi Forumu" nun önemine işaret eden Çetin, forumun geleneksel hale gelmesi gerektiğini, gelecekte "diplomasi ve ekonomi" forumuna dönüşebileceğini vurguladı.

Oda bünyesinde yürütülen proje çalışmalarına "dijital pazarlama" ile devam edeceklerini aktaran Çetin, "Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Almanya ve Rusya'da dijital pazarlama çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki birkaç günde internetten reklamlar başlayacak. Böylece hem iç hem dış turizmde önemli pazarlarda kentimizin reklamını yapacağız. Sonraki aşamada İngiltere gibi ülkelere ve diğer büyük illerimize de yöneleceğiz" dedi.

Çetin, "dijital pazarlama" ile kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmanın mümkün olduğunu, tanıtımla yüz binlerce kişiyi bu sezonda kent merkezine çekmek istediklerini dile getirdi.

'Turizmdeki canlanma şirketlere nefes aldıracak'

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de değinen Çetin, "Geçen yıl en büyük 500 sanayi firmasında ortalama yüzde 55 kar artışı oldu. Beş aylık ihracat hem Türkiye hem Antalya olarak yüzde 37-38 oranında arttı. Haziran ayında da bu artış devam etti. Bazı firmalar ihracata mal yetiştiremiyor, konteyner sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çetin, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla turizm sektöründe hareketlenme yaşanmasının sektörü mutlu ettiğini belirterek, güzel bir sezon olmasını temenni etti.

Turizmin birçok sektörü de etkilediğine dikkati çeken Çetin, "Rusya pazarının açılması kurtarıcı oldu, umarım Almanya pazarı daha iyiye gider ve İngiltere de açılır. Turizmde canlanma bütün şirketlerimize nefes aldıracaktır. Önümüzde bayram tatili gibi fırsatlar da var. Biz de tanıtım ve reklam çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Rusya'dan, Almanya'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden insanlar Antalya'ya daha çok gelecek" ifadelerini kullandı.