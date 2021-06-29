Kayıt
22:53 29 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İmamoğlu’ndan müzisyenlere destek: Sesiniz hiç kısılmasın, 12’den sonra daha da gür çıksın

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1112
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043376093_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_70e0b16708be2c96c93a6c18bd62ada2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106291044849457-imamoglundan-muzisyenlere-destek-sesiniz-hic-kisilmasin-12den-sonra-daha-da-gur-ciksin/

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de müzisyenlere destek çıkarak, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12'den sonra daha da gür çıksın” dedi. Müzisyenler de İmamoğlu'nun sözlerine karşılık "Sizin de öyle" yanıtını verdi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 farklı uluslararası gastronomi fuarını bir araya getiren etkinlik alanını eşleriyle birlikte ziyaret etti.

    İmamoğlu çifti, Malatya merkezli bir firmanın standında, müzisyenler tarafından icra edilen türkülerle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya gezisinden çok etkilendiğini belirten İmamoğlu, yöresel lezzetlerle bu ziyaretinde yakından tanıştığını kaydetti.

    İmamoğlu çiftinin İzmir Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretinde de renkli anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İmamoğlu çiftini, müzik grubunun çaldığı Ege ezgileriyle karşıladı. İmamoğlu ve Soyer çifti, çalan hareketli şarkı eşliğinde kısa süre dans etti.

    Müzisyenler, İmamoğlu'nun, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12'den sonra daha da gür çıksın” sözlerine, “Sizin de öyle” karşılığını verdi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tohum ve tarımla ilgili stantlarını gezen, Soyer ile yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Ah tarım, ah! İyi insanların eline geçerse, neler olmaz. Tekrar dirilişimiz toprakta” sözleriyle dile getirdi.

    İmamoğlu, fuar alanındaki son ziyaretini, İBB iştiraki BELTUR'un standına yaptı.

    BELTUR Genel Müdürü Osman Cenk Akın'dan yeni kurumsal yapılanmayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, kendisine ikram edilen dondurmanın tadına baktı.

    'Kıymetli bir buluşma oldu'

    İmamoğlu, fuar ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere de şöyle yanıt verdi:

    "Türkiye'nin her lezzeti, zaten İstanbul'da var. Ama bu sefer çok güzel bir etkinlik oldu. Kıymetli bir buluşma oldu. Türkiye'nin birçok noktasından insanlar burada lezzetlerini paylaşıyorlar. Turizme bir moral olması da ayrıca bir kıymet. Şu anda bir başlangıç anındayız. Pandemiden kurtulma ve süreci iyi yönetme noktasında da burada hem deneyimler hem iş birlikleri konuşuluyor. Biz de ev sahibi olmaktan olduk İstanbul adına. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gelip, bir baştan öbür uca kadar tatmaya kalkarsanız, çekici tarafı da var, zorlukları da var. Şu an ben, zorluğunu yaşıyorum. Eşimden daha çok zorluğunu yaşıyorum. Ama çok lezzetli, ‘hayır' diyemiyorum."

    Etiketler:
    Tunç Soyer, Destek, İzmir, müzisyen, İBB, pandemi, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet