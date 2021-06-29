İmamoğlu’ndan müzisyenlere destek: Sesiniz hiç kısılmasın, 12’den sonra daha da gür çıksın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de müzisyenlere destek çıkarak, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12'den sonra daha da gür çıksın” dedi. Müzisyenler de İmamoğlu'nun sözlerine karşılık "Sizin de öyle" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 farklı uluslararası gastronomi fuarını bir araya getiren etkinlik alanını eşleriyle birlikte ziyaret etti.

İmamoğlu çifti, Malatya merkezli bir firmanın standında, müzisyenler tarafından icra edilen türkülerle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya gezisinden çok etkilendiğini belirten İmamoğlu, yöresel lezzetlerle bu ziyaretinde yakından tanıştığını kaydetti.

İmamoğlu çiftinin İzmir Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretinde de renkli anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İmamoğlu çiftini, müzik grubunun çaldığı Ege ezgileriyle karşıladı. İmamoğlu ve Soyer çifti, çalan hareketli şarkı eşliğinde kısa süre dans etti.

Müzisyenler, İmamoğlu'nun, “Sesiniz hiç kısılmasın. 12'den sonra daha da gür çıksın” sözlerine, “Sizin de öyle” karşılığını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tohum ve tarımla ilgili stantlarını gezen, Soyer ile yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Ah tarım, ah! İyi insanların eline geçerse, neler olmaz. Tekrar dirilişimiz toprakta” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu, fuar alanındaki son ziyaretini, İBB iştiraki BELTUR'un standına yaptı.

BELTUR Genel Müdürü Osman Cenk Akın'dan yeni kurumsal yapılanmayla ilgili bilgi alan İmamoğlu, kendisine ikram edilen dondurmanın tadına baktı.

'Kıymetli bir buluşma oldu'

İmamoğlu, fuar ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere de şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin her lezzeti, zaten İstanbul'da var. Ama bu sefer çok güzel bir etkinlik oldu. Kıymetli bir buluşma oldu. Türkiye'nin birçok noktasından insanlar burada lezzetlerini paylaşıyorlar. Turizme bir moral olması da ayrıca bir kıymet. Şu anda bir başlangıç anındayız. Pandemiden kurtulma ve süreci iyi yönetme noktasında da burada hem deneyimler hem iş birlikleri konuşuluyor. Biz de ev sahibi olmaktan olduk İstanbul adına. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gelip, bir baştan öbür uca kadar tatmaya kalkarsanız, çekici tarafı da var, zorlukları da var. Şu an ben, zorluğunu yaşıyorum. Eşimden daha çok zorluğunu yaşıyorum. Ama çok lezzetli, ‘hayır' diyemiyorum."