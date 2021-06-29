Genç kadın, şort giydiği gerekçesiyle sözlü tacize uğradı

İstanbul Fikirtepe'de Şebnem Tüfekçi adlı genç kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden şahsın görüntüsünü paylaştı.

Sözlü tacize uğrayan Tüfekçi, yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tüfekçi, "Babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" diye ekledi.