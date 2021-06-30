Oyuncu Celil Nalçakan'dan Elmalı davası açıklaması: Kendimi ihbar ediyorum, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında

Oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Nalçakan paylaşımında "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.
Kendimi ihbar ediyorum!— Celil Nalcakan (@celilnalcakan) June 29, 2021
Rahmi Akman ve Merve Akman iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında.#ElmalıDavası@EmniyetGM
Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., 6 Ocak 2021'de Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada tahliye edilmişlerdi.
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