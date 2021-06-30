Akşener'den Kanal İstanbul tepkisi: Finans kuruluşlarını uyarıyorum, borcu bizzat Erdoğan'dan isteyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak yerli ve yabancı finans kuruluşları ile müteahhitlik firmalarına seslendi. Akşener, "Uyarıyorum. Bu tiksindirici borcu milletimizden değil bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili siyasiler arasında yaşanan gerilime değinen Akşener, muhalefet partilerinin daha önce "Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğiz" dediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buna "O parayı tahkim yoluyla söke söke alırlar" yanıtını verdiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"Maalesef geçen hafta devlet geleneceğimizden bir türlü nasiplenemeyen, şanlı tarihimizi zaten bilmeyen Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için iktidara gelince tek kuruş ödemeyeceğiz dediğimiz için çok sinirlendi. 'Söke söke alırlar' dedi. Bunu söyleyen kim? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, milletin adımı. Meğersem tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş, bugüne kadar habire kandırıldın, şimdi de sen milleti kandırdın. Şuursuzluğa bakar mısınız? Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor ve 'O paraları sizden söke söke alırlar' diyor. Sizden dediği kim, milletin ta kendisi. Sandık ne zaman gelirse gelsin, seçimden yenilerek çıkacağını anlamış ve diyor ki 'Sizden.'

'Yüz yıl önce de işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı'

Küçük ortak hiç durur mu, durmaz. Hiç utanmadan Türk milletinin parasına çökecek firmaları hukuki güvence altına alalım dedi. Sözün bittiği yer. Bu nasıl iştir arkadaş? Bu nasıl bir utanmazlık? Açık açık ilan edeyim, bu nasıl bir iş birlikçiliktir? Yazıklar olsun hepinize. Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin yanında mısın, beşli çetenin arkasında mısın? Milletin adamı mısın, lobilerin adamı mı olacaksın, karar ver. İlk seçimde yolcu olduğunun farkına daha yeni varmış olabilirsin, ama İsmet Özel'in şiirinde dediği gibi; 'Tam düşecekken tutunduğun tuğlayı Rab bellemeyeceksin.' Yüz yıl önce de işgalcilerin avukatlığını yapmaya kalkan işbirlikçiler vardı. Sonra ne oldu? İşgalciyle birlikte geldikleri gibi gittiler. Tarihten ders al. Oturduğun makamın gerektirdiği sorumluluğun artık farkına var. Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana tüm makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun.

'Şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin'

Varsa paran bizzat sen ödeyeceksin. Şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa hiç kusura bakma senden alacak. Şimdiye kadar verdiğin kapitülasyon tadındaki nice tavize bakınca şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin, benden söylemesi. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Kanal İstanbul için avuç ovuşturan yerli ve yabancı finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını uyarıyorum. Bu tiksindirici borcu milletimizden değil bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez."

Elmalı davası tepkisi: Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına tepki gösteren Akşener, davayı 'hukuk rezaleti' olarak nitelendirdi.

"Tanıklar adli tıp raporların rağmen aylar önce tahliye edilmişler. Tutuklu yargılamayı olağanlaştıranlar konu iki küçük çocuğumuza vicdansızca yapılan cinsel istismar oluna tutuksuz yargılamayı tercih etmişler. Şaşırdık mı? Hayır" diyen Akşener, devamında "Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum, milletime şikâyet ediyorum. Hukuka ve adalet sistemine güvenimizin pamuk ipliği hale getirildiği bu dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış" ifadesini kullandı. Akşener, şöyle devam etti:

"Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır."

'Sonuna kadar 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demeye devam edeceğiz'

Akşener, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne de değindi. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebini reddettiğini hatırlatan Akşener, "Kadınlara seslenmek istiyorum, kadınların mücadelesi benim mücadelemdir. Kadınların mücadelesi, İYİ Parti'nin mücadelesidir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Sonunda mutlaka biz kadınlar kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İYİ Parti'nin Artagan projesini açıkladı

Akşener, burada partisinin 'Artagan' isimli projesini de açıkladı. Artagan'ın öz Türkçe'de 'bolluk ve bereket' anlamına geldiğini belirten Akşener, "Adı gibi memleketimizi, bolluk ve berekete kavuşturma yolunda, çok önemli bir kilometre taşıdır" dedi. Akşener, detayları şöyle anlattı:

"Şimdi kendimize soralım. Türkiye, bu kadar zenginliğe sahip bir ülkeyken nasıl oluyor da milletimiz bu kadar düşük standartlarda bir hayat sürüyor? Türkiye Avrupa’nın en büyük ülkesiyken, nasıl oluyor da yoksullukla, krizlerle boğuşmak zorunda kalıyor. Türkiye binlerce yıllık devlet geçmişine sahipken, nasıl oluyor da, devlet mekanizmasını bu kadar verimsiz işletiyor? İşte Artagan’ı, tam olarak da bu sorulara cevap olarak Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hazırladık.'

Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Asıl sorunumuz köprü yapmayı, bina dikmeyi vizyon zanneden bu beceriksiz iktidardır. Asıl sorunumuz, geleceği kurgulamak yerine, geçmişte debelenen bu çapsız zihniyettir. Asıl sorunumuz, hızla gelişen dünyaya ayak uyduramayan bu vasat siyasettir.

Bugün yıkıcı inovasyon olarak adlandırılan ve toplumların yaşam biçimiyle birlikte ticaretin de kurallarını değiştiren bir değişim sürecinden geçiyoruz. Bu öyle güçlü ve hızlı bir değişim ki pek çok dünya devini ticaret sahnesinden sildi. Ülkelerin milli gelirlerinden daha büyük ciroları olan teknoloji şirketlerinin doğmasını sağladı.

Günümüzde para trafiği insan eliyle insan gözüyle kontrol edilemeyecek kadar büyüdü. Teknolojideki gelişmeleri yakalayamayan mali denetim organlarımız her gün gerçekleşen milyonlarca parasal işlemi hakkıyla denetleyemiyor. Bunun sonucunda ise ekonomik değerlerimizi koruyamıyor ve kayıplar yaşıyoruz. İşte bu kaybın büyüklüğünü ve nedenlerini kavrayabilirsek Türkiye’yi bekleyen zenginliğin resmini de net olarak çizebiliriz. "

'Devletimizin bütçesine 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlayacak'

"Artagan'ın sağlayacağı kazançlar emsalsiz bir bereketin kapılarını aralıyor" diyerek projenin getirilerini anlatan Akşener, "Kredi faizleri yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacak. Kaynak yetersizliği sebebiyle gerçekleştiremediğimiz tüm atılımlar için ihtiyacımız olan finansmana sahip olacağız" diye konuştu. Akşener, şöyle devam etti:

"Artagan, devletimizin bütçesine 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlarken finansal sistemimize de 500 milyar liranın üzerinde ek mevduat sağlayacak. Türkiye’nin 2021 yılı bütçesinin 1.1 trilyon lira gelir hedeflediğini düşündüğümüzde bu rakamların ne kadar büyük bir zenginlik anlamına geldiğini daha iyi kavrayabiliriz. Artagan, değeri 2 trilyon lirayı aşan bir büyük sorunu çözüyor.

'Dolaylı vergilerde dünya şampiyonuyuz'

OECD’nin verilerine göre Türkiye Ekonomisi’nin yüzde 28,72’si kayıt dışı. Yani Türkiye, en yüksek kayıt dışı ekonomiye sahip ülke durumunda. Bu ne demek? Türkiye, adeta bir kayıt dışı cenneti demek. Kayıt dışılık yüksek olduğu için ülkemizde gelir vergileri yüksek, dolaylı vergilerde dünya şampiyonuyuz. 83 milyon vatandaşımızdan sadece 21 milyonu sigortalı. Türkiye'de bütün yük kayıtlı çalışanın üzerinde. Yani 83 milyonun sağlık giderlerini, 13 milyon emeklinin maaşını, 4 milyona yakın sığınmacının giderlerini bu 21 milyon sigortalı vatandaşımız ödüyor. İşte bu yüzden asgari ücretteki vergi yükü yüzde 50'yi buluyor, işte bu yüzden elektrik faturalarında beş kalem vergi ödüyoruz. İşte o yüzden bir araba aldığımızda bir araba da devlete ödüyoruz."

Akşener, sözlerini "İktidarın suyu artık ısındı. Bunu artık kendileri de kabul ediyor. O sandık gelecek, milletimiz yetkiyi verecek. Güçlü, mutlu ve zengin Türkiye'yi el ele inşa edeceğiz" diye noktaladı.