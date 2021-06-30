İstanbul Sözleşmesi'nin son gününde İmamoğlu'ndan BM'de 'kadın hakları' sözü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, BM Kadın Örgütü'nün düzenlediği Eşitlik Forumu'nda kadına şiddet, kadın hakları ve eşitlik gibi konularda İBB adına 3 yıllık taahhütte bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği 1 Temmuz'da, Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü'nün düzenlediği Eşitlik Forumu'nda kadına şiddet, kadın hakları ve eşitlik gibi konularda İBB adına 3 yıllık taahhütte bulunacak.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz itibariyle çekilme kararına karşı siyasi partiler başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay, Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetmişti.