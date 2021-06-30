İstanbul'da pitbull saldırısı: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk pitbull saldırısında yaralandı.
Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde bir kişi, pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.
Ağzında ağızlık bulunmayan köpek 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı.
30 dikiş atıldı
Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu, sahibi ve çevredekiler kurtarmak için seferber oldu.
9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atıldı. Çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
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