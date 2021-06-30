MHP'li Büyükataman: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada Taksim'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde 'Kürdistan' sloganlarının atıldığını söyledi.

Yürüyüşe CHP'li milletvekillerinin de destek verdiğini belirten Büyükataman, "Bu destek Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, her bir CHP'li kardeşimizi de rahatsız etmiştir. CHP yönetiminin millete yabancı dostlarının kendilerini taşıyacağını zannettiği iktidar ile camiasına, ülkesine ve milletinin değerlerine bu derece yabancılaşması temiz vicdanlarda yer edinememektedir" ifadesini kullandı. Büyükataman şöyle devam etti:

"CHP 'Medeniyetin esası; gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır. İP'de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiş; emniyet güçlerimizi ve devleti hedef alarak 'oyun'un bir parçası olduğunu efendilerine duyurmuştur.

'Büyük Türk milleti müsterih olsun, MHP 'büyük oyunun' farkındadır'