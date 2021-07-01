Gazeteci Mine Kırıkkanat kaza geçirdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, İstanbul Kadıköy'de kaldırımı işgal eden işletmeler nedeniyle kaza geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Kırıkkanat'ın şikayeti sonrasında ilgili işletme kapatıldı.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Kadıköy Damacı sokaktaki Fil Birahanesi, kaldırımı işgal ettiği için yolda yürürken 34 PV 124 plakalı beyaz kamyonete çarpıldım. Vahim bir durumum yok. Ama kaldırım işgalcisi Fil ve çarpan kamyonete dair resmi şikayetimi İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yaptım" ifadelerini kullandı.

Bugün, Kadıköy Damacı sokaktaki Fil Birahanesi, kaldırımı işgal ettiği için yolda yürürken 34 PV 124 plakalı beyaz kamyonete çarpıldım. Vahim bir durumum yok. Ama kaldırım işgalcisi Fil ve çarpan kamyonete dair resmi şikayetimi @istanbul_EGM yaptım. @serdildara @kadikoybelediye pic.twitter.com/0rhM5b9Mvn — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) June 30, 2021

Kırıkkanat daha sonra yaptığı paylaşımda da mekanın kapatıldığını aktararak, "Bugün tüm kaldırımı işgal ettiği için kaza geçirdiğim Kadıköy Damacı sokaktaki Fil birahanesi, Kadıköy Belediyesi tarafından kapatıldı. Zabıta, yasayı çiğneyen işyerinin önünde bekliyor. Teşekkürler değerli Başkanımız Serdil Dara Odabaşı. Mafyadan korkmayan önderlere ihtiyacımız var" dedi.

Bugün tüm kaldırımı işgal ettiği için kaza geçirdiğim Kadıköy Damacı sokaktaki Fil birahanesi @kadikoybelediye tarafından kapatıldı. Zabıta, yasayı çiğneyen işyerinin önünde bekliyor. Teşekkürler değerli Başkanımız @serdildara ♥️Mafyadan korkmayan önderlere ihtiyacımız var🙏 https://t.co/KiYNFWpk7L — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) June 30, 2021

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