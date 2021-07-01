AYM, Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkamesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyorrr — Salih Gergerlioğlu (@salihro) July 1, 2021

​Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da kişisel Twitter hesabında, mahkemenin babası hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak "Tahliye oluyor babam, tahliye oluyor" diye yazdı.