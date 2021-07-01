Süleyman Özışık'tan AK Partili Cora'ya tepki: Yazıklar olsun, ne idüğü belirsiz sizsiniz

Gazeteci Süleyman Özışık, kendisi ve kardeşi Hadi Özışık için "Ne idüğü belirsiz kişiler" diyen AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya tepki gösterdi. Özışık, "Salih Bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz" dedi.

Gazeteci Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı mercilere dosya götürdüğü iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışma konusu oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Özışık kardeşler için "Ne idüğü belirsiz kişiler" nitelendirmesinde bulundu.

Buna tepki gösteren Özışık, konuyla ilgili bir video yayınladı ve Cora'ya "Salih Bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz" diye seslendi. Özışık, "Sizin bu yaptığınız, mertliğe, dürüstlüğe adamlığa sığmaz. Szi böyle, adam sata sata partide adam bırakmadınız. Yarın Erdoğan hakkında da böyle bir iddia ortaya atılsa, siz onu da arkanızda bırakıp gidersiniz" ifadesini kullandı.

Özışık'ın bu konuyla ilgili yayınladığı videoda sarf ettiği sözler şöyle:

"AK Parti'nin bir Trabzon milletvekili var, Salih Cora. Benim videolarımı, sayısız açıklamamı izlememiş, ben kendimi paralıyorum. Salih Cora isimli kişi Türkiye gündeminden ne kadar uzaksa, gündemi herhalde hiç takip etmiyor. Nasıl bir milletvekiliyse, dönüyor diyor ki HDP'lilere 'Ne idüğü belirsiz bir kişinin iddiaları üzerinden bize saldırıyorsunuz' diyor. Salih Bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz. Türkiye'den biraz haberiniz olsun. Ülke gündeminden haberiniz olsun.

'Siz böyle adam sata sata partide adam bırakmadınız'

Daha önce benim videolarımı paylaşıyordunuz. Daha önce 'Helal olsun Süleyman Özışık' diye destekliyordunuz. Bana sormadan 'Ne idüğü belirsiz bir kişi' diyorsunuz. Tekrar ediyorum, ne idüğü belirsiz kişi sizsiniz. Siz ve sizin gibiler hakkında bugüne kadar 1 milyon iddia orta atıldı. Süleyman Özışık hepsinde yanınızda durdu. Süleyman Özışık'ın üzerine bir tane iftira atıldı. Sizin bu yaptığınız, mertliğe, dürüstlüğe adamlığa sığmaz. Siz böyle adam sata sata partide adam bırakmadınız. Yarın Erdoğan hakkında da böyle bir iddia ortaya atılsa, siz onu da arkanızda bırakıp gidersiniz. Ben AK Partililerin bunun yalan olduğunu bile bile bir tek kelime söylememesini anlamıyorum.

'En büyük darbeyi AK Partililerden yedim'

Bakın size bir şeyi samimiyetle söyleyeyim; ben şu olaylar ortaya çıktıktan bu yana en büyük darbeyi, en çok tekmeyi kimlerden yiyorum biliyor musunuz? AK Partililerden... Bu günler geçer biz tekrar yüz yüze geliriz. Öyle yapın ki yüzünüzü kaldırıp yüzüme bakacak yüzünüz olsun."

Ne olmuştu?

Gazeteci Süleyman Özışık'ın kardeşi Hadi Özışık'ın, suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait video ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gelişmenin ardından Hadi Özışık ve videoda adı geçen Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.