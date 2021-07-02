Elmalı davası sanığı annenin Twitter hesabı kapatıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Anne Merve Akman, kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı.