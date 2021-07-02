İçişleri Bakanlığı: İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası'na izin verilmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğine dair açıklaması tartışılmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi, İstanbul Valiliği'nde tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" dendi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur! pic.twitter.com/bj4PvmC0jW — Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) July 2, 2021

​Ne olmuştu?

İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğini kişisel Twitter hesabında yayınladığı bir videoyla duyuran İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstermişti.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çağrısında "Gelin, İçişleri Bakanı'nın 132 bin 50, belki bu sene ondan on binlerce fazla ailemizi üzecek bu kararını ortadan kaldırtın. Devletimizin bütün birimlerine, bütün kurumlarına, gerçekten vicdan sahibi bütün yöneticilerine sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Gelin, inancımızın ve insanlığın yanında durun. Her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin" ifadesini kullanmıştı.

132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?



Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. pic.twitter.com/DAFcNNzlYN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 2, 2021

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