Çanakkale'de ağaçtan düşen paçalı baykuş korumaya alındı

Türkiye'de ender görülen türlerden paçalı baykuş, şiddetli rüzgar nedeniyle Bayramiç Belediyesi binası yanındaki asırlık çınar ağacının kovuğundaki yuvasından düştü.
Yerde sürüklenen yavru baykuşu fark eden kahve işletmecisi Mansur Yavaş, dere yatağına düşmek üzereyken yakaladı. Bayramiç Belediyesi temizlik görevlisi Nejdet Sezgin'in durumu bildirmesiyle yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bayramiç Şefliği'ne teslim edildi.
Yavru paçalı baykuş, yeterli erişkinliğe ulaşınca veteriner hekimlerince halkalanarak, uygun yaşam ortamında tekrar doğaya salınacak.
Bayramiç Belediyesi temizlik görevlisi Nejdet Sezgin, "Mesai saatimde çalışırken, şiddetli rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle çınar ağacından baykuş düşmüş. Kahveci Mansur Yavaş kardeşimiz, belediyeye haber verdi. Biz de belediye çalışanı olarak baykuşu aldık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.
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