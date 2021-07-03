Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattının Sarayönü mevkisindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler, hattın onarımına başladı.
Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak.
Tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.
Karşılıklı iptal edilen Ankara-Konya ve İstanbul-Konya tren seferlerinin bilet ücretleri yolculara kesintisiz olarak iade edildi.
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