Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs tablosu: 'Artık yeni bir ekrandan izleyeceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili vaka, aşı ve diğer bilgilerin tek bir sayfadan paylaşılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir tablo paylaştı.

Bakan Koca Twitter paylaşımında şunları ifade etti:

"Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak."

Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/l3q5lXvMvV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021

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